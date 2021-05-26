Финляндия отозвала разрешение «Белавиа» на полёты в страну

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom) отозвало разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа» в страну.

Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

«Traficom отменило разрешение на полёты белорусской государственной компании «Белавиа» в Финляндию», — говорится в заявлении.

Как отмечается, решение принято в связи с тем, что ведомство полагает, что Белоруссия не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории.

Ранее сообщалось, что британские власти ввели запрет на полёты в стране белорусского авиаперевозчика «Белавиа».