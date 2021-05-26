Латвия закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Белоруссии

Латвийское правительство сообщило об установлении ограничения на выдачу разрешений на полёты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии.

«Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полёты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов», — приводит «Росбалт» официальное сообщение правительства.

Кроме того, вводятся ограничения на права латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии.

Ранее латвийская авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.