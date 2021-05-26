Польша запретила авиакомпаниям Белоруссии полёты над своей территорией

Польша ввела запрет на полёты над своей территорией авиакомпаниям из Белоруссии, сообщил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

«Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолётов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии», — написал он.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о большом числе обращений иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов из республики.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.