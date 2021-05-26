В Белоруссии рассказали об обращениях иностранцев из-за отмены авиарейсов

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о большом числе обращений иностранцев, которые не могут вернуться домой из-за отмены авиарейсов из республики.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связано с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также с введением иностранными государствами запрета на полёты через воздушное пространство Беларуси», — заявили в ведомстве.

Вместе с этим в пограничной службе указали, что вопросы, адресуемые в их адрес, находятся вне компетенции ведомства.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Позднее стало известно, что правительство Литвы решило запретить полёты над своей территорией белорусским авиаперевозчикам. Аналогичное решение приняли ещё несколько стран, включая, в частности, Латвию.