Правительство Литвы запретило полёты белорусским авиаперевозчикам

Правительство Литвы по итогам заседания приняло решение о запрете полётов над своей территорией белорусским авиаперевозчикам.

Как передаёт Sputnik Литва, решение вступит в силу с 03:00 мск 27 мая.

«Европейский совет принял очень чёткие выводы о том, что белорусским авиакомпаниям следует запретить использование воздушного пространства Европейского союза», — отметил министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

Ранее Литва запретила прямые перелёты из Белоруссии в республику и обратно.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ответ заявила, что приостановит рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня из-за решения литовских властей.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.