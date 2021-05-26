Правительство Литвы запретило полёты белорусским авиаперевозчикам

Короткая ссылка
Правительство Литвы по итогам заседания приняло решение о запрете полётов над своей территорией белорусским авиаперевозчикам.
Правительство Литвы запретило полёты белорусским авиаперевозчикам
  • Pixabay

Как передаёт Sputnik Литва, решение вступит в силу с 03:00 мск 27 мая.

«Европейский совет принял очень чёткие выводы о том, что белорусским авиакомпаниям следует запретить использование воздушного пространства Европейского союза», — отметил министр транспорта Литвы Мариус Скуодис.

Ранее Литва запретила прямые перелёты из Белоруссии в республику и обратно.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ответ заявила, что приостановит рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня из-за решения литовских властей.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить