Лукашенко оценил решение авиаперевозчиков ЕС не летать над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение стран Евросоюза не использовать воздушное пространство республики в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Некоторые нас пугают: не будут летать над территорией Беларуси… Да господь с вами. Мы не Россия, нас можно облететь и с севера, и с юга. Можно летать этими маршрутами. Если устраивает — летайте. Помните расхожее советское выражение: «Летайте самолётами «Аэрофлота»? Я добавляю: «...если вам не выгодна «Белавиа». Да и рычагов таких у нас нет, чтобы заставить вас летать там, где мы хотим. И честно говоря, мы не особенно переживаем», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Также он прокомментировал запрет на полёты «Белавиа» в страны ЕС.

«Они тоже закрыли для нас возможность летать в Европу. Ну у нас их и так почти не было, а если и были — считаные единицы. Может, сейчас экспорт революционных идей будет меньше оттуда?» — сказал он.

Он отметил, что самолёты из Белоруссии будут летать в направлении России, Китая, Индии и других стран, кроме европейских.

«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом — нам никто это не запретит», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолёта Ryanair поступило из Швейцарии, и отметил, что смысла шатать Белоруссию нет.