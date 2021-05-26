Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что смысла шатать Белоруссию нет.

«Мы оказались на передовой новой не холодной, а уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Белоруссию!» — сказал Лукашенко, выступая в парламенте.

Также он заявил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения» республики.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» отметил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в условиях усиления давления Запада и попыток вмешательства во внутренние дела республики.