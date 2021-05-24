«Белавиа» сообщила о приостановке рейсов в Литву до 26 июня

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что приостановит рейсы в Литву и обратно с 25 мая по 26 июня из-за решения литовских властей.
«Белавиа» сообщила о приостановке рейсов в Литву до 26 июня
  • РИА Новости

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов «Белавиа» в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полёты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени», — заявили в авиакомпании.

В компании заявили, что сожалеют в связи со сложившейся ситуацией и что это произошло по «абсолютно не зависящим» от неё причинам.

В сообщении говорится, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов без штрафов либо изменить дату вылета, обратившись по месту покупки авиабилетов.

Ранее правительство Литвы решило с 25 мая не пропускать самолёты, которые пересекли или планируют пересекать воздушное пространство Белоруссии.

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