В ЕС допустили введение пятого пакета санкций против Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, чтобы повлиять на принимающих решения лиц.

«Я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии», — приводит ТАСС его заявление.

Он подчеркнул, что возможно введение экономических санкций.

Ранее сообщалось, что против Белоруссии ввели новые санкции США, Британия и ЕС.

Как отмечало ФБА «Экономика сегодня», к западным санкциям против Белоруссии присоединилась также Канада.