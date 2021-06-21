В ЕС допустили введение пятого пакета санкций против Белоруссии
- РИА Новости
«Я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии», — приводит ТАСС его заявление.
Он подчеркнул, что возможно введение экономических санкций.
Ранее сообщалось, что против Белоруссии ввели новые санкции США, Британия и ЕС.
Как отмечало ФБА «Экономика сегодня», к западным санкциям против Белоруссии присоединилась также Канада.