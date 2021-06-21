В ЕС допустили введение пятого пакета санкций против Белоруссии

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против Белоруссии, чтобы повлиять на принимающих решения лиц.
В ЕС допустили введение пятого пакета санкций против Белоруссии
  • РИА Новости

«Я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Белоруссии», — приводит ТАСС его заявление.

Он подчеркнул, что возможно введение экономических санкций.

Ранее сообщалось, что против Белоруссии ввели новые санкции СШАБритания и ЕС.

Как отмечало ФБА «Экономика сегодня», к западным санкциям против Белоруссии присоединилась также Канада.

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