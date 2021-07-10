В Минске высказались о намерении Литвы построить забор на границе с Белоруссией

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с RT прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая сообщила о планах литовских властей построить забор на границе с Белоруссией из-за возросшего потока мигрантов.

«Ради бога, пусть строят. Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты. — RT) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые... Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — заявил он.

Как сообщала Билотайте, протяжённость забора, который установят на границе между Литвой и Белоруссией, составит 550 км.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

9 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза и ряда стран в адрес Белоруссии в миграционном кризисе смешными и нелепыми.