В Литве рассказали о строительстве забора на границе с Белоруссией

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Протяжённость забора, который установят на границе между Литвой и Белоруссией, составит 550 км, заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.
В Литве рассказали о строительстве забора на границе с Белоруссией
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Об этом сообщает РИА Новости.

«С сегодняшнего дня начато возведение барьера с колючей проволокой, намечено установить 550 км. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около €41 млн», — заявила Билотайте.

По её словам, защита будет «двойной», так как вместе с колючим барьером рядом будет и обычный забор. Общая протяжённость границы между Литвой и Белоруссией составляет 678,8 км.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза и ряда стран в адрес Белоруссии в миграционном кризисе смешными и нелепыми.

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