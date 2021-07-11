Генпрокурор Белоруссии заявил об отказе Литвы выдать Тихановскую

Белорусский генпрокурор Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о получении отказа от Литвы в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Мы направили и направляем соответствующие документы, пока реакции не наблюдаем, за исключением гражданки Тихановской. Действительно, пришли документы, могу это официально подтвердить, об отказе Литвы в её выдаче», — цитирует РИА Новости Шведа.

Он сообщил, что «в этом отказе нет никакой мотивировки — на основании чего нам отказали».

Ранее сообщалось, что белорусский дипломатический персонал в Литве будет сокращён до одного сотрудника, исполняющего консульские функции. Для выполнения административно-технических функций в посольстве должно остаться не более трёх сотрудников.