Литва оставит в стране только одного белорусского дипломата

Белорусский дипломатический персонал в Литве будет сокращён до одного сотрудника, исполняющего консульские функции. Для выполнения административно-технических функций в посольстве должно остаться не более трёх сотрудников.

Это сделано в ответ на «постоянные, систематические и недружественные действия Белоруссии», говорится в сообщении литовского МИД.

«Литва приняла это решение в ответ на недружественные действия белорусских властей 6 июля этого года, когда официальный Минск решил сократить дипломатическое представительство Литвы в Беларуси до минимума», — отметили там.

Меры должны быть приняты до полуночи 12 июля.

Накануне в белорусском МИД заявили, что страна сокращает до минимума дипломатическое представительство Литвы в республике до тех пор, пока Вильнюс не прекратит недружественные действия, разжигающие конфронтацию с Минском.

Как отметили в министерстве, посла Литвы Асту Андияускене вызвали в ведомство и заявили о неприемлемости заявлений литовского руководства о наделении дипломатическим статусом «неких эфемерных структур».

Речь идёт о получении дипломатического статуса так называемым белорусским демократическим представительством в Вильнюсе, о чём днём ранее сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.