Литва оставит в стране только одного белорусского дипломата
- Reuters
Это сделано в ответ на «постоянные, систематические и недружественные действия Белоруссии», говорится в сообщении литовского МИД.
«Литва приняла это решение в ответ на недружественные действия белорусских властей 6 июля этого года, когда официальный Минск решил сократить дипломатическое представительство Литвы в Беларуси до минимума», — отметили там.
Меры должны быть приняты до полуночи 12 июля.
Накануне в белорусском МИД заявили, что страна сокращает до минимума дипломатическое представительство Литвы в республике до тех пор, пока Вильнюс не прекратит недружественные действия, разжигающие конфронтацию с Минском.
Как отметили в министерстве, посла Литвы Асту Андияускене вызвали в ведомство и заявили о неприемлемости заявлений литовского руководства о наделении дипломатическим статусом «неких эфемерных структур».
Речь идёт о получении дипломатического статуса так называемым белорусским демократическим представительством в Вильнюсе, о чём днём ранее сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.