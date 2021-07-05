Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о признании офиса экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской официальным представительством «белорусской демократии».

Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

В публикации отмечается, что теперь «народ Белоруссии имеет официальное представительство в странах ЕС».

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь белорусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально», — заявила Тихановская.

Ранее представитель белорусской оппозиции заявила, что рассчитывает на проведение новых президентских выборов в республике осенью этого года.

В мае глава государства Александр Лукашенко сообщил, что Минск объявит о проведении досрочных президентских выборов после того, как на этот шаг пойдут власти в США.

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