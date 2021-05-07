«Параллельно с американцами»: Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов в Белоруссии

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия объявит о проведении досрочных президентских выборов, после того как на подобный шаг пойдут власти Соединённых Штатов Америки. По его мнению, в ходе избирательной кампании 2020 года о Дональда Трампа просто «вытерли ноги». Кроме того, Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск продемонстрирует новые факты по делу о подготовке в республике госпереворота.

Белоруссия объявит о проведении досрочных президентских выборов в тот же день, когда это сделают Соединённые Штаты Америки. Об этом заявил журналистам после вручения государственных наград глава республики Александр Лукашенко.

«Я — за. Публично об этом говорю. Я — за выборы, которых они (Запад. — RT) требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы», — сказал Лукашенко.

Он напомнил об избирательной кампании в США, когда, по его словам, «вытерли ноги о действующего президента».

«Они до сих пор ему в этом Twitter не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — задался вопросом Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%.

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После этого в стране начались протестные акции, а западные государства объявили о санкциях в отношении официальных лиц Белоруссии, в том числе представителей администрации президента.

При этом Лукашенко, комментируя в октябре 2020 года протестные акции в Белоруссии, обратил внимание, что страна начала сталкиваться с террористическими угрозами из-за радикализации части протестного движения.

По его словам, «протестуны», которые «болтаются по улицам», по многим направлениям «перешли красную черту».

Новые факты по госперевороту

Кроме того, Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время будут представлены новые факты по делу о подготовке государственного переворота в Белоруссии.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка ещё не показана», — заявил он.

По его словам, в Минске знают, кто планировал госпереворот, а также покажут непосредственного исполнителя: «И ещё раз подчёркиваю: вы просто ужаснётесь от этого».

Как отмечается на сайте президента Белоруссии, «зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьёзную операцию смогли провести их белорусские коллеги».

«Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное — они же признаются», — пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии также связал давление на него с попытками «раскачать ситуацию». При этом он сравнил обстановку в Белоруссии с тем, что ранее происходило в таких странах, как Сербия, Ливия, Ирак.

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«Вырезали их (лидеров. — RT). Но сначала надо подготовить общественное мнение. Вот у нас они начали готовить. Первый был заход, второй, третий, — сказал Лукашенко. — У них ничего не получится! Они ещё меня хотят запугать для начала. Я не из тех людей. Это бесполезно».

Напомним, что 17 апреля в Москве задержали Юрия Зенковича и Александра Федуту, которые, как заявили в ФСБ, планировали осуществление военного переворота в Белоруссии с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Спецоперацию провели КГБ Белоруссии и ФСБ России.

Позднее обвинение в попытке осуществления госпереворота были предъявлены ещё семерым людям. Белорусское КГБ инициировало вопрос об их экстрадиции из других стран — США, Литвы и Украины.

В то же время по государственному телевидению Белоруссии продемонстрировали кадры, на которых задержанные Федута, Зенкович, а также председатель партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусёв признали свою вину в подготовке госпереворота.

В сентябре 2020 года в интервью главреду RT Маргарите Симоньян и журналистам ВГТРК, НТВ и Первого канала Лукашенко отметил, что попытки влиять на ситуацию поступают извне.

«И мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет: американцы — из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия. Ну а потом уже Литва и, к сожалению, на Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь», — рассказывал Лукашенко.