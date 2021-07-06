Белоруссия до минимума сократит диппредставительство Литвы в республике

Белоруссия сокращает до минимума дипломатическое представительство Литвы в республике до тех пор, пока Вильнюс не прекратит недружественные действия, разжигающие конфронтацию с Минском. Об этом сообщили в белорусском МИД.

Как отметили в министерстве, посла Литвы Асту Андияускене вызвали в ведомство и заявили о неприемлемости заявлений литовского руководства о наделении дипломатическим статусом «неких эфемерных структур».

Речь идёт о получении дипломатического статуса так называемым белорусским демократическим представительством в Вильнюсе, о чём накануне сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», — заявили в Минске.

Как сообщалось ранее, посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций.