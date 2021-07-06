Белоруссия до минимума сократит диппредставительство Литвы в республике
- globallookpress.com
Как отметили в министерстве, посла Литвы Асту Андияускене вызвали в ведомство и заявили о неприемлемости заявлений литовского руководства о наделении дипломатическим статусом «неких эфемерных структур».
Речь идёт о получении дипломатического статуса так называемым белорусским демократическим представительством в Вильнюсе, о чём накануне сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
«Вышеупомянутое решение Литвы продолжает серию предпринятых в последнее время официальным Вильнюсом нелепых и откровенно враждебных шагов, прямо противоречащих духу и уровню добрососедских отношений и подрывающих двустороннее сотрудничество», — заявили в Минске.
Как сообщалось ранее, посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций.