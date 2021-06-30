Посол Евросоюза в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

Посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили РИА Новости в представительстве ЕС в республике.

«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», — заявили там.

24 июня Евросоюз объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии.

После этого в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС.

Как отмечалось, Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

В Брюсселе в ответ заявили, что сожалеют о решении Минска.