Посол Евросоюза в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций
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«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», — заявили там.
24 июня Евросоюз объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии.
После этого в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС.
Как отмечалось, Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.
В Брюсселе в ответ заявили, что сожалеют о решении Минска.