Посол Евросоюза в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

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Посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили РИА Новости в представительстве ЕС в республике.
Посол Евросоюза в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций
  • © Представительство ЕС в Беларуси

«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», — заявили там.

24 июня Евросоюз объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии.

После этого в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС.

Как отмечалось, Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

В Брюсселе в ответ заявили, что сожалеют о решении Минска.

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