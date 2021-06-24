ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии

Евросоюз объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС ввёл новые ограничительные меры против Белоруссии в ответ на серьёзные нарушения прав человека в Белоруссии и насильственные репрессии против гражданского общества, оппозиции и журналистов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ограничительные меры были приняты и в связи с инцидентом с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

Как уточняется, новые санкции включают запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьём и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что введение Западом ограничительных мер против Белоруссии говорит о его бессилии.