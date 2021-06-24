Лукашенко назвал введение санкций знаком бессилия Запада

Введение Западом ограничительных мер против Белоруссии говорит о его бессилии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА.

«Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что с учётом обстоятельств ни на одном предприятии не должно быть никакого проседания.

«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заключил Лукашенко.

Белорусский президент ранее призвал народы соседних стран «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».