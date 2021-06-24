Лукашенко назвал введение санкций знаком бессилия Запада
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«Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что с учётом обстоятельств ни на одном предприятии не должно быть никакого проседания.
«Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заключил Лукашенко.
Белорусский президент ранее призвал народы соседних стран «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».