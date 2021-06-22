Лукашенко высказался об «обезумевших» западных политиках

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал народы соседних стран «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».

Об этом Лукашенко заявил в ходе церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», передаёт БЕЛТА.

«Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», — заявил он.

Лукашенко также напомнил, что народы Белоруссии и соседних стран «всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу».

«Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских физлиц и предприятий.