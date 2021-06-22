Лукашенко высказался об «обезумевших» западных политиках

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко призвал народы соседних стран «разобраться» с «обезумевшими» политиками, «потерявшими реальность».

Об этом Лукашенко заявил в ходе церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», передаёт БЕЛТА.

«Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность»,  — заявил он.

Лукашенко также напомнил, что народы Белоруссии и соседних стран «всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу».

«Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских физлиц и предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить