Лукашенко прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских физлиц и предприятий.
Лукашенко прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Об этом Лукашенко заявил в ходе церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой».

«Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — приводит его слова БЕЛТА.

Также он заявил, что в Белоруссии не ожидали участия Германии «в этом коллективном сговоре».

21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.

Также санкции ввели БританияКанада и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить