Лукашенко прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом в отношении белорусских физлиц и предприятий.

Об этом Лукашенко заявил в ходе церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой».

«Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — приводит его слова БЕЛТА.

Также он заявил, что в Белоруссии не ожидали участия Германии «в этом коллективном сговоре».

21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.

Также санкции ввели Британия, Канада и США.