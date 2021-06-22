Лукашенко прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии
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Об этом Лукашенко заявил в ходе церемонии возложения венков в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой».
«Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — приводит его слова БЕЛТА.
Также он заявил, что в Белоруссии не ожидали участия Германии «в этом коллективном сговоре».
21 июня ЕС расширил санкции против Белоруссии, Брюссель добавил в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц.