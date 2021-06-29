В ЕС прокомментировали решение Минска о выходе из «Восточного партнёрства»

ЕС сожалеет, что Белоруссия приняла решение в ответ на санкции Брюсселя покинуть программу «Восточного партнёрства». Об этом рассказала представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

«Евросоюз сожалеет о решении (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко приостановить своё участие в программе «Восточного партнёрства», — цитирует ТАСС Массрали.

По её словам, решение Минска «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу», который, по её мнению, является «выгодоприобретателем от реализации различных проектов в рамках «Восточного партнёрства».

Массрали подчеркнула, что Европейский союз «остаётся открыт для работы с белорусским народом в рамках программы «Восточного партнёрства» и будет продолжать поддерживать белорусский народ и гражданское общество».

Она также добавила, что в ЕС считают призыв Минска отозвать для консультаций посла Евросоюза из Белоруссии «шагом к самоизоляции» и призывают сохранить открытыми каналы для коммуникации.

Ранее сообщалось, что в белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель.

Как отмечалось, Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.