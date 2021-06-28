В белорусский МИД был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии

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В белорусское Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В белорусский МИД был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии
  • Reuters

«В связи с введёнными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в Министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи Шубелю «была заявлена твёрдая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

В МИД заявили, что «дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб её экономике и гражданам».

«Республика Беларусь приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство». Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что постоянный представитель Белоруссии при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

«Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести до своего руководства позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», — сообщили в министерстве.

Кроме того, как говорится в заявлении МИД, «в ответном порядке будет запрещён въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».

Евросоюз на прошлой неделе объявил о введении экономических секторальных санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

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