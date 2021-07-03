«Пытаются задушить и дискредитировать»: как Литва и Украина теряют шансы на бойкот БелАЭС

Глава миссии МАГАТЭ Джозеф Сандовал сообщил, что власти Белоруссии уделяют большое внимание вопросам безопасности и надёжности новой атомной станции в Гродненской области. Ранее претензии к системе безопасности этого объекта публично высказывали в Европарламенте, а также власти Украины и стран Балтии. Наиболее яростным критиком АЭС является Литва, которая ранее надеялась на европейское финансирование для строительства собственной атомной станции, но денег от ЕС не получила, отмечают эксперты. В Минске расценивают нападки на БелАЭС как проявление политики двойных стандартов. Аналитики полагают, что выводы миссии МАГАТЭ должны продемонстрировать абсолютную несостоятельность нападок на этот атомный объект.

Руководитель экспертной группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Джозеф Сандовал высоко оценил усилия белорусских властей по обеспечению безопасной работы атомной электростанции в Гродненской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии в своём Telegram-канале.

«Я очень впечатлён той важностью, которую правительство Белоруссии придаёт вопросам безопасности и надёжности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Белоруссии практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации», — цитирует Сандовала пресс-служба Минэнерго республики.

Инспекция БелАЭС осуществлялась консультативной миссией МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS). 30 июня и 1 июля эксперты из России, США, Франции, Великобритании и Швейцарии осмотрели объекты БелАЭС и ознакомились с документацией по вопросам функционирования системы физической защиты станции.

Ожидается, что предварительные результаты инспекции должны быть готовы к 9 июля. В задачи миссии IPPAS входит оценка разных видов физической безопасности и составление обзора информационной и компьютерной безопасности АЭС.

БелАЭС — крупнейший совместный экономический проект Минска и Москвы. Строительство станции ведётся по проекту «Росатома», и пока в строй введён первый энергоблок. В 2022 году будет запущен второй энергоблок, что позволит не только удовлетворять внутренние потребности Белоруссии, но и поставлять электричество на экспорт.

«С особой гордостью хочу сообщить, что буквально на днях введён в промышленную эксплуатацию первый блок Белорусской АЭС. Через год заработает второй. Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий», — сказал Александр Лукашенко 1 июля на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

Глубокоэшелонированная защита

На сайте БелАЭС сообщается, что в основу обеспечения безопасности станции заложен принцип глубокоэшелонированной защиты — АЭС имеет несколько барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ.

В качестве заграждений от проникновения радиации в окружающую среду на БелАЭС выступают топливная таблетка (предотвращает выход продуктов деления под оболочку тепловыделяющего элемента), оболочка тепловыделяющего элемента (не даёт продуктам деления попасть в теплоноситель главного циркуляционного контура), главный циркуляционный контур (препятствует выходу продуктов деления под защитную герметичную оболочку).

Системы безопасности БелАЭС

© belaes.by

Также в АЭС интегрирована система защитных герметичных оболочек (контайнмент), исключающая выход продуктов деления в окружающую среду. Она способна выдержать землетрясение, падение самолёта и внешнее воздействие от ударной волны.

«В результате ядерной реакции, внутри топливной таблетки образуются инертные радиоактивные газы. Но таблетка устроена таким образом, чтобы не допустить выхода радиации за пределы её оболочки. Если же это произойдёт, радиацию остановит оболочка тепловыделяющего элемента, в котором находятся топливные таблетки», — говорится в материалах БелАЭС.

Также по теме Зелёный синдром: почему намерения Украины стать экспортёром электроэнергии вызывают сомнение Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна может стать поставщиком электроэнергии. Так чиновник...

По информации специалистов станции, если данные меры безопасности окажутся недостаточно эффективными, то радиацию задержит корпус реактора и главный циркуляционный контур, в котором находятся и топливные таблетки, и тепловыделяющие элементы.

«И уж, если представить совсем драматический сценарий, с разрывом главного циркуляционного трубопровода или корпуса реактора, то на защиту окружающей среды и человека от радиации встанет контайнмент или здание реактора, в котором находятся и топливные таблетки, и тепловыделяющие элементы, и реактор», — подчеркивается на сайте БелАЭС.

В беседе с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что атомная электростанция в Гродненской области выполнена в соответствии со всеми стандартам ядерной безопасности. По его мнению, представители МАГАТЭ по итогам инспекции подготовят положительное заключение.

«Будет странно, если МАГАТЭ даст отрицательную оценку безопасности БелАЭС. Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы проекты, которыми занимаются специалисты «Росатома», подвергались какой-то критике в профессиональном сообществе. У меня нет сомнений в непредвзятости заявления Сандовала и выводах, которые скоро сделает МАГАТЭ», — подчеркнул Фролов.

Двойные стандарты

Между тем, с начала строительства проект БелАЭС неоднократно подвергался критике зарубежными странами и организациями. А 11 февраля 2021 года Европарламент принял резолюцию, в которой станция в Гродненской области была названа геополитическим проектом Москвы и Минска.

Евродепутаты утверждают, что АЭС якобы представляет угрозу для безопасности, здоровья и защиты окружающей среды стран — членов Евросоюза. В резолюции сообщалось, что БелАЭС якобы возводилась поспешно и не соответствует международным стандартам, в том числе рекомендациям МАГАТЭ.

Заседание по проверке БелАЭС с участием миссии МАГАТЭ

© ???

В ответ в Минэнерго Белоруссии заявили об отсутствии у Европарламента убедительных аргументов для критики и обвинили депутатов в сознательной политизации проекта, который осуществляется при технологической помощи Москвы.

«Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Это наглядный пример применения двойных стандартов, далёких от объективной оценки и реального положения дел», — говорилось в заявлении Минэнерго республики.

Примечательно, что за несколько дней до принятия Европарламентом резолюции на БелАЭС начали работу эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). По итогам инспекции они положительно оценили качество систем и оборудования станции, обеспечивающих надёжность её функционирования.

Также по теме «Демонстрация солидарности»: как Запад ввёл новые санкции против Белоруссии Евросовет утвердил четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Кроме того, министры иностранных дел Евросоюза согласовали...

Работа БелАЭС не устраивает и соседнюю Литву. Под предлогом близости объекта к столице государства в Вильнюсе неоднократно призывали ЕС принять меры, чтобы помешать завершению ввода в строй всех мощностей станции в Гродненской области.

С точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, Евросоюз «обязан препятствовать попаданию на рынок электроэнергии, генерируемой производителями из третьих стран, которые не отвечают высочайшим стандартам в области ядерной безопасности и защиты окружающей среды».

В настоящее время Литва ведёт переговоры с другими прибалтийскими республиками с целью бойкота БелАЭС. Однако против радикальных мер выступает Латвия, которая опасается перебоев с поставками электричества через территорию Белоруссии.

Как пояснил Фролов, Прибалтику, Белоруссию и Россию по-прежнему объединяет общая энергосистема БРЭЛЛ. Соглашение о её запуске было заключено ещё в 2001 году и действует до сих пор. Его разрыв грозит тяжёлыми последствиями для Литвы, Латвии и Эстонии, которые сильно зависят от импорта электричества, в том числе из РФ и Белоруссии.

«После закрытия Игналинской АЭС в 2009 году Литва превратилась в энергодефицитную страну. Сейчас она покупает электроэнергию в России, Белоруссии, Польше и Швеции. Претензии Вильнюса по отношению к БелАЭС я могу объяснить попытками поиграть в большую политику и своеобразной завистью — Литва сама вынашивала планы строительства АЭС, но денег на это ей никто не дал», — пояснил Фролов.

Пульт управления БелАЭС

Reuters

© Vasily Fedosenko

В комментарии RT сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Пётр Петровский заявил, что агрессивная риторика Литвы вызвана «имиджевым проигрышем» Минску.

«Литва входила в ЕС с надеждой построить собственную атомную электростанцию на европейские инвестиции. Этот проект был призван стать показателем успешной европейской интеграции. Однако Литва осталась ни с чем, а Белоруссия, которая выбрала евразийскую интеграцию, получила новейшую АЭС», — пояснил Петровский.

Помимо Литвы крайне недовольна запуском БелАЭС ещё одна энергодефицитная страна — Украина. В марте 2021 года Киев и Вильнюс на уровне министерств энергетики достигли договорённости о консолидации усилий с целью остановить достройку станции в Гродненской области. При этом оба государства продолжают осуществлять закупки электроэнергии в России и Белоруссии.

Также по теме Маршрут перестроен: Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России Белорусские предприятия начнут отгружать нефтепродукты через российские порты для поставок в третьи страны. Соответствующее соглашение...

Украина связана с Минском и Москвой общей энергосистемой, доставшейся ей в наследство от СССР. Сейчас Киев вынашивает планы выйти из неё к 2023 году, влившись в европейскую систему. Однако, по мнению экспертов, для этого Украине требуется радикальная перестройка всей энергетической инфраструктуры и установка на АЭС нового дорогостоящего западного оборудования.

«Нападки Украины на БелАЭС объясняются несколькими факторами. Первый — это общая негативная политическая риторика в адрес Москвы и Минска: Киев очень коробит необходимость периодически импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии. Второй момент связан с интересами владельцев угольных электростанций — крупнейшему олигарху Украины Ринату Ахметову невыгодно, чтобы Украина покупала более дешёвую атомную энергию», — рассуждает Фролов.

По мнению аналитика, дополнительно ситуация для Киева ухудшается из-за неблагоприятного состояния атомной отрасли в стране, нуждающейся в серьёзной модернизации мощностей. В связи с этим, как прогнозирует Фролов, Украине вряд ли удастся полностью отказаться от внешних поставок электричества со стороны северного и восточного соседей. При этом эксперт не исключает, что в перспективе важным источником энергии для Киева вполне может стать критикуемая им сейчас БелАЭС.

В свою очередь, Пётр Петровский уверен, что ситуация вокруг атомной станции в Гродненской области преднамеренно политизируется рядом политических игроков.

«Украина начала использовать негативную риторику только после обострения отношений с Белоруссией в августе 2020 года. До этого Киев не высказывал никаких «опасений». Теперь же реализацию проекта БелАЭС пытаются задушить и всячески дискредитировать, игнорируя объективные данные о том, что она соответствует всем международным стандартам и является коммерчески востребованным предприятием в регионе», — резюмировал специалист.