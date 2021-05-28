Зелёный синдром: почему намерения Украины стать экспортёром электроэнергии вызывают сомнение

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна может стать поставщиком электроэнергии. Так чиновник прокомментировал новость об очередном моратории на закупку электричества у Москвы и Минска. За последние годы Киев не раз то запрещала импорт мощностей из России и Белоруссии, то возобновляла закупки. Эксперты отмечают, что полностью отказаться от внешних поставок страна не может, поскольку украинская энергетика находится в тяжёлом состоянии. Власти даже не пытаются развивать угольную и атомную энергетику, бросив все ресурсы на поддержку зелёной энергетики, однако сейчас это тупиковый путь для Украины, уверены аналитики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил уверенность в том, что страна может стать экспортёром электроэнергии. По его словам, для этого надо развивать собственные генерирующие мощности.

«Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ (возобновляемых источников энергии. — RT), высокоманевровой генерации и систем накопления энергии. Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений. Это отвечает и потребностям Украины, и нашим международным климатическим обязательствам», — написал глава украинского Минэнерго в Facebook.

Так чиновник прокомментировал решение украинской Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приостановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Галущенко подчеркнул, что поддерживает ограничение поставок до интеграции Украины в Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

По словам министра, полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии — запланированный стратегический шаг.

26 мая НКРЭКУ приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных связей», запрещающее до 1 октября 2021 года поставки электроэнергии из России и Белоруссии. При этом в феврале глава украинского МИД Дмитрий Кулеба озвучил намерение окончательно отсоединиться от единой электросети до конца 2023 года.

«После этого любые перетоки электроэнергии... станут физически невозможными», — подчеркнул Кулеба после переговоров со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.

Переменная политика

Напомним, в декабре 2014 году Киев заключил с российской компанией «Интер РАО» договор о поставках в страну электроэнергии. Украинские власти объяснили тогда подписание договора с Москвой необходимостью иметь «страховку» на случай непредвиденных обстоятельств. Так, к поставкам из России украинской стороне пришлось прибегнуть летом 2015 года, когда Углегорская ТЭС оказалась в зоне боевых действий в Донбассе. Осенью поставки были остановлены, однако в 2019 году Рада вновь разрешила импорт электроэнергии по двусторонним договорам.

Углегорская ТЭС

© Wikimedia commons / Artemka

Разрешение действовало до принятия Радой поправок к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривали запрет на импорт мощностей из России. Впрочем, власти Украины всё равно предусмотрели возможность обратиться к этому источнику для предотвращения чрезвычайных ситуаций в украинской энергосистеме.

В апреле 2020 года НКРЭКУ вновь объявила о снижении импорта из России и Белоруссии до нулевого уровня. Запрет действовал до середины декабря 2020 года, а уже в январе 2021 года из-за сильных морозов Украина вынуждена была обратиться к Белоруссии за экстренными поставками электроэнергии. Вторично Киев обратился к Минску с просьбой о срочных поставках электроэнергии в феврале — причиной стали аварии на двух украинских ТЭС и непогода.

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По мнению экспертов, попытки властей Украины запрещать импорт электроэнергии из Белоруссии и России продиктованы не экономическими, а политическими соображениями.

«Эти запреты являются просто демонстративными популистскими жестами, и даже сейчас Киев не пошёл на полную остановку этого импорта. Если им потребуется, осенью поставки будут возобновлены», — отметил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Практика последних лет продемонстрировала, что Киев не может пойти на полную остановку импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В холодные зимы Украина нуждается в дополнительных поставках. Отказ от них приведет к отключению предприятий, а это повлечёт дальнейшие социально-экономические последствия. Киев не готов рисковать, поэтому и сейчас запрет введён только до осени», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Зелёный передел

По мнению аналитиков, если ситуация в энергетической сфере Украины не изменится, она не сможет не только стать экспортёром электроэнергии, но даже обеспечивать собственные потребности. При этом в качестве «виновника» энергетических проблем называют Россию. С таким обвинением ранее выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его мнению, Россия якобы специально занижает расценки на электроэнергию, чтобы навредить украинской энергетике.

«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды — они сейчас на грани остановки — и остановить блоки тепловых электростанций», — заявил Волынец, выступая в апреле в эфире телеканала «Рада».

Как пояснили тогда РИА Новости в «Интер РАО», цены для украинских покупателей определяются через тендеры и складываются на основании коммерческих предложений, которые делают сами покупатели. Эксперты отмечают, что хотя подобные обвинения в адрес России абсурдны, оценку состоянию украинской энергетики Волынец дал верную.

Хмельницкая АЭС

Reuters

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Напомним, большую часть используемого в атомной энергетике сырья Украина импортирует из России. В 2019 году в Киеве заговорили о планах нарастить собственную добычу урана. В частности, планировалось повысить эффективность работы Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) — единственного в стране предприятия по добыче и переработке урановой руды. Завод долгое время простаивал и заработал только в январе 2020 года. Однако к концу года на предприятии начались забастовки — рабочие требовали погасить долги по зарплате.

О проблемах в атомной отрасли говорит и публичное обращение к Раде коллектива украинского «Энергоатома» — оператора всех украинских АЭС (в стране суммарно работают 15 энергоблоков).

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Атомщики обвинили власти в попытках финансировать за счёт атомной отрасли «абсолютно убыточную и паразитирующую на благополучии украинцев схему работы зелёной энергетики». В компании считают, что своими действиями руководство страны разрушает ядерную энергетику Украины.

Действительно, начиная с 2009 года на Украине действует так называемый зелёный тариф. Государство устанавливает повышенные расценки для поставщиков электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Таким образом власти стимулируют развитие зелёной энергетики. Электроэнергию, производимую такими компаниями, выкупает трейдер ГП «Гарантированный покупатель» по повышенным тарифам. Затем электроэнергия поставляется потребителям по уже рыночным расценкам. Разница между ними и завышенным зелёным тарифом должна компенсироваться за счет низкой стоимости электроэнергии, поставляемой АЭС и ГЭС. Непогашенные убытки перекладываются на оператора передачи электроэнергии — компанию «Укрэнерго».

В результате компания терпит огромные убытки. Только за первые девять месяцев 2020 года «Укрэнерго» накопила 28,6 миллиарда гривен ($1,04 млрд) убытков. Большая часть суммы (86%) пришлась на расходы для покрытия зелёного тарифа и исполнение специальных обязательств.

Как отмечают эксперты, при том уровне экономического развития, на котором находится Украина, стране рано переходить на возобновляемые источники энергии.

«Для такого перехода нужны крупные вложения, обеспечить которые Украина не может. Население тоже не в состоянии платить по завышенным тарифам. Зелёный тариф просто лоббируют определённые бизнес-группы, которые извлекают из всей этой схемы выгоду», — считает Александр Дудчак.

Ветроэлектростанция «Старый Самбор-1» в Львовской области

РИА Новости

© Стрингер

Станислав Митрахович согласен с такой оценкой. По словам эксперта, власти Украины создали условия, выгодные лишь для инвесторов в зелёную энергетику, а издержки переносятся на атомную энергетику.

«Вместо того, чтобы менять старые, отслужившие свой срок энергоблоки АЭС, Киев будет оплачивать зелёный тариф. В итоге атомная энергетика может вообще потерять будущее. Что же касается возобновляемой энергетики, то для её развития нужно вложить больше средств, чем это может позволить себе Украина», — пояснил эксперт.

Упущенные возможности

Непростые времена переживает и угольная отрасль Украины, поскольку действующие власти не считают её перспективной. В феврале 2021-го премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о разработке программы по постепенному отказу от угля на период до 2030 года. По его словам, процесс запланирован в «контексте зелёного перехода» и «декарбонизации экономики».

«Все эти (угольные. — RT) регионы имеют старую инфраструктуру 60—80-х годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытие угольной промышленности в целом в будущем будут создавать социальную напряжённость», — заявил Шмыгаль.

При этом окончательно отказаться от использования угля в энергетике Украина планирует к 2070 году.

Денис Шмыгаль

Reuters

© Francois Walschaerts/Pool

По мнению Станислава Митраховича, если деградация украинской промышленности продолжится, страна может снизить свои потребности в электроэнергии и отказаться от угля. При этом если бы руководство страны вкладывалось в развитие энергетики, Украина действительно могла бы стать игроком на энергетическом рынке, считает эксперт.

В свою очередь, Александр Дудчак сомневается, что Киев сможет сократить угольную генерацию.

«Такие анонсы делаются скорее из политических соображений, при том что нынешние власти страны занимаются планомерным уничтожением промышленности и других отраслей экономики. Да, Украина вполне могла бы стать экспортёром электроэнергии, но при другом политическом руководстве», — подытожил эксперт.