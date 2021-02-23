Кулеба заявил о планах Украины отсоединиться от электросетей с Россией и Белоруссией к 2024 году

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Украина планирует отсоединиться от электросети с Белоруссией и Россией до конца 2023 года, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил о планах Украины отсоединиться от электросетей с Россией и Белоруссией к 2024 году
  • ©kmu.gov.ua

«Мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Белоруссии станут физически невозможными», — цитирует Интерфакс-Украина Кулебу.

Об этом он сказал после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве.

По словам Кулебы, этот шаг будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы в целом, в том числе Литвы.

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