На Украине рассказали о снижении объёмов транзита газа через страну

Короткая ссылка
Компания «Оператор ГТС Украины» рассказала, насколько снизился объём транзита газа через страну за четыре месяца.
На Украине рассказали о снижении объёмов транзита газа через страну
  • Reuters

Как говорится в заявлении на сайте компании, транзит снизился на 10%, произошло это в основном из-за условий контракта между Россией и Украиной.

«В январе — апреле 2021 года транзит газа через украинскую ГТС составил 14,1 млрд куб. м — это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Ключевой фактор снижения объёмов транспортировки — действующие условия транзитного контракта», — говорится в заявлении.

По данным компании, за четыре месяца через Украину в Польшу поставлено 1,2 млрд куб. м газа, в Словакию — 8,4 млрд куб. м, в Венгрию — 2,9 млрд куб. м, в Румынию — 0,4 млрд куб. м, в Молдавию — 1,3 млрд куб. м.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить