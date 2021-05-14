На Украине рассказали о снижении объёмов транзита газа через страну

Компания «Оператор ГТС Украины» рассказала, насколько снизился объём транзита газа через страну за четыре месяца.

Как говорится в заявлении на сайте компании, транзит снизился на 10%, произошло это в основном из-за условий контракта между Россией и Украиной.

«В январе — апреле 2021 года транзит газа через украинскую ГТС составил 14,1 млрд куб. м — это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Ключевой фактор снижения объёмов транспортировки — действующие условия транзитного контракта», — говорится в заявлении.

По данным компании, за четыре месяца через Украину в Польшу поставлено 1,2 млрд куб. м газа, в Словакию — 8,4 млрд куб. м, в Венгрию — 2,9 млрд куб. м, в Румынию — 0,4 млрд куб. м, в Молдавию — 1,3 млрд куб. м.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.