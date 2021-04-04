На Украине отметили сокращение транзита газа из России
«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — написал он в Facebook.
Макогон считает важным не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».
В марте глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины.
Позднее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление Коболева.