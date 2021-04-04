На Украине отметили сокращение транзита газа из России

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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия сокращает транзит газа через украинскую территорию.

«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — написал он в Facebook.

Макогон считает важным не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

В марте глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины.

Позднее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление Коболева.

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