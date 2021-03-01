В Киеве заявили, что импорт газа из России может угрожать суверенитету

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины.

«Такие договорённости невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — заявил Коболев изданию «Украинская неделя».

При этом Коболев отметил, что Украина постепенно снижает потребление природного газа.

Ранее Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти.