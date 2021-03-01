В Киеве заявили, что импорт газа из России может угрожать суверенитету
- Reuters
«Такие договорённости невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — заявил Коболев изданию «Украинская неделя».
При этом Коболев отметил, что Украина постепенно снижает потребление природного газа.
Ранее Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти.