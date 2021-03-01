В Киеве заявили, что импорт газа из России может угрожать суверенитету

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины.
В Киеве заявили, что импорт газа из России может угрожать суверенитету
  • Reuters

«Такие договорённости невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль, а это уже само по себе является угрозой Украине, так как предусматривает посягательство на суверенитет. Я не верю, что закупка газа в России может быть сугубо коммерческой операцией», — заявил Коболев изданию «Украинская неделя».

При этом Коболев отметил, что Украина постепенно снижает потребление природного газа.

Ранее Коболев назвал остановку «Северного потока — 2» вопросом жизни или смерти.

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