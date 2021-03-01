В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России

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RT
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева о том, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет Украины.
В Госдуме оценили заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России
  • РИА Новости

«Глава «Нафтогаза» совершенно некомпетентен в данной ситуации… Ему надо заняться экономикой, а не политикой, тогда будут более осмысленные, ответственные действия. Продажа газа — это коммерческий бизнес, политики в этом нет», — считает депутат.

Ананских также напомнил о том, что Россия сотрудничает со множеством других стран в вопросах импорта газа.

«Продажа газа является коммерчески выгодной для всех стран в мире. Российский газ покупают десяток различных стран, и всем от этого выгодно: и России, и тем, кто покупает газ. Строится «Северный поток — 2», чтобы продавать российский газ», — добавил парламентарий.

Ранее Коболев заявил, что договорённости о прямом импорте газа из России «невозможны без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль», отметив, что такие поставки подразумевают «посягательство на суверенитет» Украины.

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