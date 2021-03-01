В Раду внесли законопроект о запрете импорта электроэнергии из России

Фракция «Батькивщина» внесла в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

«Мы внесли законопроект №3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешёвой электроэнергией», — сказала она.

Депутат добавила, что обратится в СБУ и СНБО с требованием расследовать «импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского Минэнерго Юрия Витренко о том, что Украина против того, чтобы Россия и Белоруссия поставляли ей электроэнергию, однако текущей зимой Киев был вынужден принимать эти поставки из-за дефицита электроэнергии в стране.