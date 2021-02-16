Эксперт прокомментировал позицию Киева по импорту электроэнергии из России

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского Минэнерго Юрия Витренко о том, что Украина против того, чтобы Россия и Белоруссия поставляли ей электроэнергию, однако текущей зимой Киев был вынужден принимать эти поставки из-за дефицита электроэнергии в стране.
Эксперт прокомментировал позицию Киева по импорту электроэнергии из России
  • РИА Новости

«По сути, они признают, что занимаются политизацией энергетики... Экономикой они занимаются, только если возникают большие проблемы, когда стоит вопрос о том, что граждане заморозятся и останутся без электричества, тогда у них включается какая-то экономическая логика. С точки зрения надёжности энергоснабжения выгоднее работать с Белоруссией и с Россией. Именно эти страны выступают гарантами энергетической безопасности Украины, но в остальное время, когда не так холодно, когда у них нет проколов с запасами газа и угля, они могут и дальше играть в европейскую интеграцию», — отметил Юшков.

Он добавил, что с 2014 года у власти на Украине находятся люди, которые ориентированы на Европу.

«Что мешало им сделать какие-то перемычки, интегрироваться в европейскую энергосистему? Почему они до сих пор этого не сделали? Руководство Украины только говорит о том, что вот-вот они интегрируются в европейскую систему... Но как только возникает вопрос о необходимости импорта электроэнергии, газа, угля, то оказывается, что в критической ситуации работают только, по сути, старые, советские инфраструктурные проекты», — пояснил эксперт.

По его словам, эти заявления не красят руководство Украины, в том числе в глазах самих украинцев.

Ранее Витренко заявил, что Украина против того, чтобы Россия и Белоруссия поставляли ей электроэнергию.

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