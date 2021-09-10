«Ещё один шаг на пути к решению многих проблем»: завершено строительство «Северного потока — 2»

Строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» завершено. Об этом официально заявили в «Газпроме» и в компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG. Последним техническим этапом стало соединение секций второй нитки. Далее будут проведены пусконаладочные работы, которые позволят ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию до конца года. Участники проекта и эксперты подчёркивают, что его завершение обеспечит долгосрочные потребности Евросоюза и укрепит его энергетическую безопасность.

В пятницу, 10 сентября, завершилось строительство трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в пресс-службе корпорации «Газпром».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром, в 08:45 мск, строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — говорится в релизе.

В компании — операторе проекта Nord Stream 2 AG пояснили, что заключительным техническим этапом стало соединение секций второй нитки «Северного потока — 2», идущих от берега Германии и из вод Дании, при помощи надводного захлёста.

«Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржей «Фортуна», обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был осуществлён на надводной платформе, закреплённой с внешней стороны борта судна, после чего единая завершённая нитка газопровода была погружена на морское дно», — рассказали в компании.

«Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», — добавили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Там подчеркнули, что «Северный поток — 2» призван удовлетворить долгосрочные потребности энергетического рынка Евросоюза в импорте природного газа, обеспечивая безопасные и надёжные поставки.

© www.nord-stream2.com

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, завершение проекта — это «ещё один шаг — важный, решающий шаг — на пути к решению многих проблем». Отвечая на вопрос о возможных сроках запуска газопровода, он констатировал: «Это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. Вы видите: цены действительно галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен».

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в ходе брифинга в Берлине сообщил, что сейчас продолжается процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. Он добавил, что германская сторона пока не планирует никаких мероприятий по случаю завершения строительства.

В свою очередь, министр экономики Австрии Маргарет Шрамбёк в беседе с агентством Sputnik выразила мнение, что «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы. Она напомнила, что Вена изначально поддерживала проект, поскольку ЕС к 2035 году столкнётся с угрозой нехватки импорта газа.

«Ясно одно: «Северный поток — 2» укрепляет европейскую независимость, поскольку энергоснабжение должно быть внутренним делом европейцев», — подчеркнула она.

Напомним, две нитки газопровода, протяжённостью более 1200 км каждая, проходящие через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, могут обеспечивать суммарный объём поставок в размере 55 млрд куб. м в год.

8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что «Газпром» планирует с 1 октября начать прокачку газа по первой нитке «Северного потока — 2», а на транспортировку газа по обеим ниткам компания намерена выйти к 1 декабря. В середине августа в «Газпроме» заявляли, что по новому трубопроводу уже в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне подчеркнула, что сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора: «Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту».

Захарова также указывала, что в стратегическом плане этот проект укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. По её словам, всем оппонентам пора прекратить чинить ему препятствия: «Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода».

В то же время пресс-секретарь президента РФ в эфире Первого канала констатировал факт заинтересованности Европы в российском голубом топливе, в том числе на фоне пандемии. Он акцентировал внимание на том, что газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ — гарантированным по объёмам, ритмичности и цене: «И таким он будет в обозримой перспективе».

© www.nord-stream2.com

«Победа здравого смысла»

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв, комментируя завершение строительства «Северного потока — 2», отметил, что этого результата удалось добиться не только благодаря «Газпрому», но и благодаря взаимоотношениям между Россией и Европой, целеустремлённости и воле руководства страны.

Теперь, по его словам, будет обеспечиваться энергонезависимость Евросоюза, а в российский бюджет будут поступать существенные доходы, которые позволят решить не только важнейшие социальные задачи, но и вопросы научно-технического развития страны.

«Поэтому я считаю, что это победа здравого смысла над теми силами, которые запрещёнными методами конкурентной борьбы пытались сдержать экономическое развитие России», — заключил собеседник RT, охарактеризовав завершение строительства как «важнейшую веху».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подчеркнул, что «Северный поток — 2» обеспечит диверсификацию маршрутов и удешевление транзита, притом что будет использован трубопровод, который отвечает самым современным требованиям экологии. По его словам, это общий вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как добавил сенатор, подозрения в том, что проект якобы направлен против Украины, а также запугивание европейских потребителей тем, что Россия будет использовать газопровод в качестве «оружия», — это следствие недобросовестной конкуренции.

«Американцы руками своих лояльных европейских партнёров пытались обеспечить для себя преимущественные условия конкуренции на европейском рынке газа. Слава богу, этого не произошло, этот рынок остаётся конкурентным, конкуренция будет сохраняться и впредь, а все параметры сотрудничества будут определяться исключительно экономическими факторами — без примеси политики», — добавил собеседник RT.

Он отметил, что именно об этом всегда говорила Россия.

«Это то, в чём сейчас предстоит убедиться и нашим партнёрам, которые, к счастью, в достаточно большом количестве в этом проекте участвуют, и нашим недоброжелателям, которым рано или поздно предстоит признать свою очевидную неправоту в процессе обсуждения проекта. А тех, кто этот проект реализовывал, искренне поздравляю с завершением и с успехом», — заключил Косачёв.