Косачёв назвал завершение строительства СП-2 общим вкладом в энергетическую безопасность Европы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это диверсификация маршрутов, удешевление транзитного плеча, использование сети, которая отвечает самым современным требованиям экологии. Поэтому это наш общий вклад в энергетическую безопасность Европы», — подчеркнул сенатор.

По его словам, подозрения в том, что проект якобы направлен против Украины, а также запугивание европейских потребителей тем, что Россия будет использовать этот трубопровод в качестве «оружия», это, по мнению парламентария, «всё от лукавого и следствие недобросовестной конкуренции».

«Американцы руками своих лояльных европейских партнёров пытались обеспечить для себя преимущественные условия конкуренции на европейском рынке газа. Слава богу, этого не произошло, этот рынок остаётся конкурентным, конкуренция будет сохраняться и впредь, а все параметры сотрудничества будут определяться исключительно экономическими факторами без примеси политики», — добавил собеседник RT.

Он отметил, что это то, о чём всегда говорила Россия.

«Это то, в чём сейчас предстоит убедиться всем остальным и нашим партнёрам, которые, к счастью, достаточно в большом количестве в этом проекте участвуют, и нашим недоброжелателям, которым рано или поздно предстоит признать свою очевидную неправоту в процессе обсуждения проекта. А тех, кто этот проект реализовывал, искренне поздравляю с завершением и с успехом», — заключил Косачёв.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.