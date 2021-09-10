В Госдуме назвали победой здравого смысла завершение строительства «Северного потока — 2»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам депутата, завершение строительства можно расценивать как «важнейшую веху».

Он отметил, что такого результата удалось добиться не только благодаря компании «Газпром», но и благодаря взаимоотношениям между Россией и западной Европой, целеустремлённости и воле руководства страны.

Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, будет обеспечиваться энергонезависимость Евросоюза, с другой стороны, в российский бюджет будут поступать существенные доходы, которые позволят «решить важнейшие не только социальные задачи, но и задачи научно-технического развития страны».

«Поэтому я считаю, что это победа здравого смысла над теми силами, которые запрещёнными методами конкурентной борьбы пытались сдержать экономическое развитие России», — заключил собеседник RT.

Ранее в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.