В Госдуме назвали победой здравого смысла завершение строительства «Северного потока — 2»
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
По словам депутата, завершение строительства можно расценивать как «важнейшую веху».
Он отметил, что такого результата удалось добиться не только благодаря компании «Газпром», но и благодаря взаимоотношениям между Россией и западной Европой, целеустремлённости и воле руководства страны.
Парламентарий подчеркнул, что, с одной стороны, будет обеспечиваться энергонезависимость Евросоюза, с другой стороны, в российский бюджет будут поступать существенные доходы, которые позволят «решить важнейшие не только социальные задачи, но и задачи научно-технического развития страны».
«Поэтому я считаю, что это победа здравого смысла над теми силами, которые запрещёнными методами конкурентной борьбы пытались сдержать экономическое развитие России», — заключил собеседник RT.
Ранее в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.