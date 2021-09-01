Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по сохранению украинского транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявил о важности скорейшего начала трёхсторонних консультаций с ФРГ и Соединёнными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию.

Украинский президент подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия».

«В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трёхсторонних консультаций в формате Украина — Германия — США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

К тому же отмечается, что в ходе переговоров стороны «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока — 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.