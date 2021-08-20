Путин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину
- kremlin.ru
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины», — отметил Путин.
Он добавил, что России необходимо понять «на какой срок, в каком объёме».
«А для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они готовы у нас закупать», — заявил российский президент.
Ранее Путин рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».
Также президент России отметил, что заявления о том, что «Северный поток — 2» является политическим процессом, — «заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».