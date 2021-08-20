Путин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.
Путин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину
  • kremlin.ru

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины», — отметил Путин.

Он добавил, что России необходимо понять «на какой срок, в каком объёме».

«А для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они готовы у нас закупать», — заявил российский президент.

Ранее Путин рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».

Также президент России отметил, что заявления о том, что «Северный поток — 2» является политическим процессом, — «заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

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