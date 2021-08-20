Путин заявил о готовности России продолжать транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но ей необходимо понимать объём закупок газа в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины», — отметил Путин.

Он добавил, что России необходимо понять «на какой срок, в каком объёме».

«А для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнёров, сколько же они готовы у нас закупать», — заявил российский президент.

Ранее Путин рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».

Также президент России отметил, что заявления о том, что «Северный поток — 2» является политическим процессом, — «заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».