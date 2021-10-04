«Несоразмерность амбиций потенциалу»: как стоит воспринимать слова Зеленского о «наглой» политике Украины

Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по внешней и внутренней политике страны на выездном заседании парламентской фракции «Слуга народа». Глава государства подчеркнул, что хотел бы оставаться на посту до тех пор, пока не выполнит все предвыборные обещания. При этом внешнюю политику Киева он охарактеризовал как «наглую», а работу своей партии оценил на «три с плюсом» по пятибалльной шкале, отметив, что людям «не хватает опыта». Между тем источники RT в политических кругах Украины отмечают, что действующей администрацией общество недовольно, а те, кто голосовал за Зеленского, разочарованы в нём. По мнению экспертов, «наглый» курс вызывает раздражение в Европе, а высказывания президента Украины говорят о его непонимании международных процессов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область принял участие во встрече с депутатами партии «Слуга народа» и сделал ряд заявлений по внутренней и внешней политике, касающихся состояния дел в стране, а также озвучил свои дальнейшие политические амбиции.

Говоря о внешнем курсе Киева под руководством своей администрации, Зеленский отметил, что без «наглого» продвижения на международной арене никто не будет замечать движения Украины вперёд.

«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убеждён: без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперёд», — утверждает президент.

По его словам, у страны больше нет времени ждать принятия в Евросоюз.

«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «Давайте подождём ещё пять лет». Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться», — сказал Зеленский.

При этом лидер страны заявил, что «главной победой в текущем году» он считает действия МИД и офиса президента, которые «много сделали для международной субъектности Украины».

«Дежурная шутка»

Напомним, что за последний год Киев неоднократно пытался форсировать вопрос об интеграции с ЕС и НАТО, однако западные политики заявляли, что украинской стороне требуется дополнительная подготовка, прежде чем она может быть допущена в евро-атлантические объединения.

Так, в конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд заметила, что Киеву потребуется 20 лет работы для вступления в Европейский союз.

На внешнеполитические заявления украинского президента отреагировали в МИД РФ.

«Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну. Вот и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, в беседе с RT cенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя слова Зеленского о «наглой» внешней политике, отметила, что результатом такого курса стала токсичность Украины для США и Европы.

«Подтверждением этому является стойкое нежелание ЕС принять Украину в европейское сообщество», — пояснила сенатор, отметив, что США «рассматривают Украину как страну третьего мира», используя её в качестве рынка и инструмента для давления на Россию.

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Ольга Ковитиди добавила, что заявление Зеленского о том, что без наглости в международной политике «никто не будет видеть шагов Украины вперёд», может рассматриваться лишь «в качестве дежурной шутки».

Стоит отметить, что в рамках этой поездки глава Украины в очередной раз заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он хотел бы сделать это как лично, так и в нормандском формате.

«Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат», — отметил украинский лидер.

Напомним, в конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к потенциальной встрече с украинским коллегой, однако ей по-прежнему препятствует нежелание Киева выполнять Минские соглашения. По словам Пескова, при нынешнем подходе украинской стороны контакты двух лидеров маловероятны.

«Не хватает опыта»

На встрече с депутатами президентской партии «Слуга народа» Зеленский также перечислил ряд заслуг своей администрации на внутриполитическом направлении.

«За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня — номер один в Европе. И это сделала и партия «Слуга народа», — сказал он, добавив, что Украина сейчас является первой в Европе по темпам строительства дорог.

Также Зеленский заслушал доклады рабочих групп с участием профильных министров по детализации его «Плана трансформации Украины» по нескольким направлениям, среди которых: военная безопасность и международные отношения, энергетическая независимость и зелёная трансформация, человеческий капитал и другие.

Зеленский оценил работу партии «Слуга народа» за два года на «три с плюсом» по пятибалльной шкале.

«Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было много на Украине», — констатировал президент.

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При этом Зеленский сказал, что его работу должен оценивать украинский народ.

«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. Семь-восемь, так говорят? По 12-балльной шкале. Я где-то в середине», — считает украинский президент.

Позднее Зеленский сообщил, что пока не принял решения относительно выдвижения своей кандидатуры на второй срок. При этом он подчеркнул, что не собирается слагать полномочия до тех пор, пока не выполнит все данные избирателям обещания.

«Я намерен работать до конца своего президентского срока. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30—35% нашей программы, и я говорил, что если мы не будем работать в Раде и если будет постоянно политический спам, то мы не успеем это сделать. А я хочу успеть сделать всё, что обещал. Но это не значит, что если я это успею сделать за 4,5 года, то я за полгода до конца каденции уйду. Нет, я ещё поработаю», — сказал Зеленский.

При этом, по данным источника RT в офисе президента, Зеленский всё-таки планирует переизбраться: «С этим и связана возможная отставка спикера Рады Разумкова, которого он считает своим конкурентом. Зеленский очень большое внимание уделяет рейтингам, которые должны подтверждать его лидерство. Но точно так же было и с Петром Порошенко, который в итоге проиграл на выборах».

Напомним, что ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский должен избираться только на один срок. Это, среди прочего, было частью предвыборных обещаний шоумена и его партии, напоминал Разумков.

В то же время в украинских медиа появилась информация о конфликте Зеленского и Разумкова, связанном с тем, что спикер Рады некоторое время назад якобы собирал подписные листы относительно импичмента президенту. Президент Украины, комментируя эту информацию, заявил, что он также узнал о ней из СМИ.

«Относительно подписных листов, правильно ли это. Мне кажется, что подписные листы давать на импичмент президента... И я это знал из СМИ. Он, глава Верховной рады, это выдавал, полгода ещё назад. Они набрали, правда, 60 человек, мне кажется. Есть такая процедура. Есть такая процедура — окей», — подчеркнул Зеленский.

Спикер Рады Дмитрий Разумков

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© Hennadii Minchenkoukrinform / Keystone Press Agency

При этом Владимир Зеленский добавил, что Разумков более не является частью «Слуги народа».

Однако, по словам источника RT в самой партии «Слуга народа», конфликт с Разумковым говорит о неподконтрольности партии Зеленскому.

«Чтобы уволить того же Разумкова, президенту приходится проводить переговоры почти с каждым депутатом, которые представляют разные политические силы. В украинский парламент уже давно приходят зарабатывать деньги, а не работать. Поэтому будущего у этой партии нет. Если, например, завтра будут перевыборы, то большинство партия «Слуга народа» уже не получит. И это прекрасно понимают все депутаты», — говорит он.

«В нём сильно разочарованы»

Источник в правительстве Украины, в свою очередь, скептически оценивает политические перспективы действующего президента.

«Отопление и горячая вода подорожают, инфляция растёт — не понимаю, каким достижениям он радуется. Может, ещё и тому, что молодёжь массово уезжает на заработки в Польшу? Я не верю, что Зеленский победит на выборах во второй раз — слишком уж сильно в нём разочарованы», — сказал он в комментарии RT.

Избиратели, голосовавшие за Зеленского, надеялись на перемены, однако на деле получили развитие худших качеств предыдущей президентской администрации, отметил в разговоре с RT политолог Александр Дудчак.

«Те, кто за него голосовал, страшно разочарованы, ведь они надеялись на перемены. Однако получилось так, что Зеленский лишь сильнее развил те негативные тенденции, которые были в стране ещё при Порошенко», — рассказал Дудчак.

При этом высказывания Зеленского о «наглости» украинской внешней политики говорят о его непонимании международных процессов и взаимоотношений между государствами, говорит аналитик.

«Он доигрался до того, что сейчас страна будет платить по самым высоким тарифам на газ в Европе, хотя Украина имеет под боком поставщика голубого топлива по приемлемым ценам... Наглость Зеленского проявилась и в том, что Украина требует от Европы отказаться от российского газа, когда та, наоборот, требует от РФ увеличения поставок. Украинская власть совершенно утратила ориентацию в пространстве и времени, они живут в каком-то своём параллельном мире и пытаются навязать свою политику украинцам, которые ещё не успели уехать из страны», — подчеркнул политолог.

Владимир Зеленский

© president.gov.ua

С такой оценкой согласен и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Здесь могут быть два варианта: либо Зеленский полностью неадекватен в своих оценках и не понимает, что происходит вокруг него, в том числе на Украине; либо это — попытка исказить реальную ситуацию и попытаться представить себя этаким «революционером», — говорит Оленченко.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», у действующего президента уже давно «нет доступа к реальной информации».

«Поэтому он считает себя хорошим президентом, которого поддерживает народ и западные партнёры. Но это иллюзии. Никаких реальных изменений в стране не происходит, Рада и кабинет министров работают из рук вон плохо», — утверждает собеседник RT.

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С точки зрения Оленченко, позиция президента Украины выглядит «не очень понятной» в том, что, с одной стороны, он пытается придать своим действиям положительную оценку, но с другой — уничижительно отзывается о деятельности фракции и партии, которую он инициировал и на которую опирается в своих действиях.

При этом внешняя политика Украины не повышает её «международную субъектность», а лишь вызывает раздражение у её соседей и кураторов, считает политолог.

«Безусловно, эта «наглая» политика вызывает раздражение в Европе — на эту тему уже высказывались все. Например, президент Эстонии и посол Латвии считают, что Украина далека от всех заявлений, которые она делает, от того имиджа, который она пытается создавать. То же самое было и со стороны США, когда представитель Госдепартамента заявил, что Киеву надо заниматься другими делами, а не решать энергетические вопросы в Европе. Это говорит о том, что политика Украины неумелая и бестолковая. Но чтобы не называть вещи своими именами, Зеленский охарактеризовал её как «наглую», — пояснил аналитик.

Он оценивает внутриполитический курс Зеленского и «Слуги народа» как нерезультативный, ведь ни одна из задач по улучшению благосостояния населения из его политической программы, по сути, не решена.