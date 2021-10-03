Зеленский считает, что его встреча с Путиным тет-а-тет может дать «неожиданный результат»

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

Об этом сообщил в Telegram телеканал «Дом», который ведёт трансляцию выступления.

«Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной», — сказал Зеленский во время брифинга в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа».

При этом украинский президент считает, что «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи», потому что эта встреча «может принести неожиданный результат».

«Я готов к любой встрече, в том числе в нормандском формате, потому что считаю, что встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии в Донбассе и вопроса Крыма», — добавил Зеленский.

При этом, как пишет Интерфакс, Зеленский утверждает, что «если будет встреча тет-а-тет», то «не надо сосредотачиваться на конкретной адженде (повестке дня. — RT)».

«Я думаю, там будет результат, потому что российскому народу он тоже нужен», — приводит агентство его слова.

Как ранее отмечали в Кремле, встреча президентов России и Украины может состояться, «когда будет какая-то повестка дня их общения» и когда они поймут, «о чём им разговаривать», а нежелание Киева выполнять минские договорённости является «камнем преткновения» для контактов.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что российский президент готов вести диалог с Зеленским, но не по тем вопросам, которые обсуждать бесполезно.