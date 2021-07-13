Песков: Путин готов вести диалог с Зеленским за вычетом бесполезных тем

Российский президент Владимир Путин готов вести диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, в том числе комментируя статью Путина об историческом единстве русских и украинцев, которая была опубликована накануне.

«Безусловно, и сам президент говорил о том, что готов к диалогу с президентом Зеленским. Но, естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин не один раз заявлял о готовности к встрече с Зеленским.

«Это было сказано ещё до публикации этой статьи», — подчеркнул он.

Песков добавил, что встречу сначала нужно подготовить на уровне администраций, которые определят круг вопросов.

Ранее Путин заявил, что Москве и Киеву, как соседям, всегда есть о чём говорить, однако уместнее всего сегодня обсуждать двусторонние отношения, а не международную безопасность, как это предлагала украинская сторона.

Также в Кремле отмечали, что российский лидер готов обсудить с главой Украины Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

Вместе с тем Путин во время прямой линии выразил мнение, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, однако подчеркнул, что тем не менее не отказывается от встреч подобного рода, если будет понятно, о чём говорить.