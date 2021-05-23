Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым в рамках вопроса приграничного сотрудничества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину, что российский лидер Владимир Путин готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

По словам Пескова, принадлежность полуострова России не может быть темой разговора двух лидеров.

«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру… Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — цитирует его РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в Конституции России чётко написано, что «говорить об отчуждении территорий Российской Федерации» является уголовным преступлением.

Он также добавил, что обмен мнениями по поводу организации встречи двух лидеров с украинской стороной продолжается.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Зеленский встретится с Путиным.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.