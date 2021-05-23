Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым в рамках вопроса приграничного сотрудничества
- РИА Новости
По словам Пескова, принадлежность полуострова России не может быть темой разговора двух лидеров.
«Тупиковые ситуации: наши украинские визави хотят, к примеру… Они говорят: «Мы будем обсуждать Крым». Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества — знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами, — если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать», — цитирует его РИА Новости.
Песков подчеркнул, что в Конституции России чётко написано, что «говорить об отчуждении территорий Российской Федерации» является уголовным преступлением.
Он также добавил, что обмен мнениями по поводу организации встречи двух лидеров с украинской стороной продолжается.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Зеленский встретится с Путиным.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.