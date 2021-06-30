Путин: Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление

Президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, заявил на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти — в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать?» — сказал Путин.

Он подчеркнул, что тем не менее не отказывается от встреч подобного рода, если будет понятно, о чём говорить.

Также глава государства объяснил, почему Украина не внесена в российский список недружественных стран. По словам главы государства, украинцы и русские — это один народ.