Песков рассказал о «камне преткновения» в обсуждении встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что нежелание Киева выполнять минские договорённости является препятствием для необходимых контактов между Россией и Украиной и для обсуждения возможной встречи лидеров двух стран.
Песков рассказал о «камне преткновения» в обсуждении встречи Путина и Зеленского
  • РИА Новости

Как отметил представитель Кремля, ко встрече президент, «что называется, был готов вчера».

«И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик», — цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина «не хочет выполнять минские договорённости» и желает их «заменить чем-то ещё, не называя это своими словами».

Песков напомнил, что минские договорённости — это письменный документ, в котором «нет ничего размытого, всё предельно конкретно».

«Всё-таки это конфликт внутриукраинский. И конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом», — добавил пресс-секретарь президента.

Как ранее отмечали в Кремле, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, «когда будет какая-то повестка дня их общения» и когда они поймут, «о чём им разговаривать».

В российском МИД напомнили, что Россия не является стороной минских договорённостей.

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