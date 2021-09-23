Песков: Путин и Зеленский встретятся, когда станет ясна повестка их переговоров

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров.

«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чём им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.

Песков также отметил, что вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины.