Песков: Минские соглашения могли бы стать одной из тем возможной встречи Путина и Зеленского

Короткая ссылка
Вопрос выполнения Киевом Минских соглашений может стать одной из тем возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил в пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Минские соглашения могли бы стать одной из тем возможной встречи Путина и Зеленского
  • Reuters

«Это, конечно же, в первую очередь реализация Киевом минских договорённостей, договорённостей парижского саммита», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что в ходе переговоров стороны могли бы обсудить и двусторонние отношения России и Украины.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.

Путин заявлял, что Москве и Киеву, как соседям, всегда есть о чём говорить, однако уместнее всего сегодня обсуждать двусторонние отношения, а не международную безопасность, как это предлагала украинская сторона.

Также в Кремле отмечали, что российский лидер готов обсудить с главой Украины Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить