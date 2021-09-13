Песков: Минские соглашения могли бы стать одной из тем возможной встречи Путина и Зеленского
- Reuters
«Это, конечно же, в первую очередь реализация Киевом минских договорённостей, договорённостей парижского саммита», — приводит ТАСС слова Пескова.
Пресс-секретарь добавил, что в ходе переговоров стороны могли бы обсудить и двусторонние отношения России и Украины.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов вести диалог с Зеленским, но за исключением тех вопросов, которые обсуждать бесполезно.
Путин заявлял, что Москве и Киеву, как соседям, всегда есть о чём говорить, однако уместнее всего сегодня обсуждать двусторонние отношения, а не международную безопасность, как это предлагала украинская сторона.
Также в Кремле отмечали, что российский лидер готов обсудить с главой Украины Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.