Зеленский назвал условие встречи с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов к встрече.

© Ukrainian Presidential Press Office / AP

«Когда он будет готов», — приводит РИА Новости ответ Зеленского на вопрос, когда он будет встречаться с Путиным. Ранее Зеленский обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем мирное урегулирование на Украине.