Зеленский назвал условие встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов к встрече.
- © Ukrainian Presidential Press Office / AP
«Когда он будет готов», — приводит РИА Новости ответ Зеленского на вопрос, когда он будет встречаться с Путиным.
Ранее Зеленский обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем мирное урегулирование на Украине.
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