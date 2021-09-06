Захарова: Россия не является стороной минских договорённостей

Россия не является стороной минских договорённостей, напомнила США и Украине официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной минских договорённостей», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, комплекс мер обязателен для исполнения сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом, ДНР и ЛНР.

Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что посольство США на Украине призвало Россию полностью выполнить свои минские обязательства.

Ранее советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».