Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений», заявил советник делегации Киева в трёхсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — сказал он в эфире программы «Право на власть».

По мнению Арестовича, это «огромное прорывное достижение».

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».

Он призвал «не спускать с крючка» Зеленского и всю его команду, «которая извивается как может».

В июне Зеленский назвал Минские соглашения 2015 года «еле живыми».