В Киеве заявили, что Украина снялась с «крючка Минских соглашений»
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- Reuters
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — сказал он в эфире программы «Право на власть».
По мнению Арестовича, это «огромное прорывное достижение».
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».
Он призвал «не спускать с крючка» Зеленского и всю его команду, «которая извивается как может».
В июне Зеленский назвал Минские соглашения 2015 года «еле живыми».