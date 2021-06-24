Зеленский считает Минские соглашения «еле живыми»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские соглашения 2015 года «еле живыми» и рассчитывает, что его встречи с президентами США и РФ помогут активизировать процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

«То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое... то, что это единственный документ иди единственная agenda (повестка дня. — RT), — это правда. Её не нужно закрывать, но нужно открывать другую agenda. Я считаю, что встреча с президентом России и встреча с президентом США могут дать другую agenda решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать», — сказал Зеленский в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на «1+1». Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.