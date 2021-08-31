Лавров заявил, что каждый киевский режим становится всё тупиковее и тупиковее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что каждый киевский режим становится всё тупиковее и тупиковее.

«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится всё тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать», — сказал он в ходе переговоров в Москве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По его мнению, одна из крупных «проблем нынешней украинской власти заключается в том, что она последовательно упорно объявляет санкции против своих собственных граждан».

Он добавил, что никто из западных коллег не обращает внимания на это вопиющее нарушение элементарных прав человека.

Комментируя перспективы минского процесса, Лавров сказал, что российская сторона настаивает на том, чтобы украинская власть перестала пытаться завести в тупик урегулирование в Донбассе.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Италия имеют одинаковую позицию о необходимости выполнения всего комплекса Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.